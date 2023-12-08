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Elazığ merkezli sahte içki operasyonunda 9 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.12.2023 16:19
  • Giriş: 08.12.2023 16:19
  • Güncelleme: 08.12.2023 16:19
Kaynak: AA
Elazığ merkezli sahte içki operasyonunda 9 kişi yakalandı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışı yapanlara yönelik Elazığ merkezli 3 ilde çalışma yaptı.

Bu kapsamda tespit edilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, kaçak 3 bin 63 litre dökme ve 4 bin 626 satışa hazır şişelenmiş içki, 61 bin 760 yasal olmayan etiket, alkollü içki yapımında kullanılan kit olarak tabir edilen 12 madde ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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