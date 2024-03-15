Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarını temin etmek", "birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yapma" ve "suçtan elde edilen geliri kripto varlıklar kullanarak aklamak" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Elazığ, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin 7'si serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.