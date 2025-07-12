Elazığ - Seyir halindeki minibüsten düşüp, ağır yaralandı

ELAZIĞ’da seyir halindeki kamyonetten düşen R.A. (16), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi Kuvay-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AED 983 plakalı minibüsün sürgülü kapısı, seyir halindeyken açıldı. Bı sırada dışarı sarkan R.A. (16), kartonları tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. R.A.’nın hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera:Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)