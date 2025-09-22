Giriş / Abone Ol
  22.09.2025 21:17
  • Giriş: 22.09.2025 21:17
  • Güncelleme: 22.09.2025 21:17
Kaynak: DHA
Elazığ - TIR refüje çarpıp devrildi

Elazığ’ın Ulukent Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ulukent Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, devrilen TIR, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

