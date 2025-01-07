Elazığ Valiliği'nden HÜDAPAR'ın hedefindeki tiyatro oyunuyla ilgili açıklama: İslam'a aykırı değil

Elazığ Valiliği, kentte yarın sahnelenecek olan ve HÜDAPAR'ın hedef aldığı "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyunuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sadakat ve evlilik kavramlarının önemini vurgulayan ve ahlaki değerlerdeki değişimi mizahi bir dille ele alan 'Evlilik Komedisi' adlı oyun, toplumsal değerlerimize uygun bir şekilde seyirciyle buluşmaktadır. Söz konusu oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür iddialar hem oyunun içeriğini çarpıtmakta hem de kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği tüm eserler, toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak hazırlanmakta ve halkımızın beğenisine sunulmaktadır."

Devlet Tiyatroları'nın toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmayı ve sanatı halkla buluşturmayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, kamuoyunun sağduyulu bir tutum sergilemesini, gerçeği yansıtmayan bu tür provokatif açıklamalara itibar etmemesini temenni ederiz. Sanat, toplumların birleştirici gücüdür ve tüm kesimleri kapsayan, hoşgörüye dayalı bir yaklaşımı esas alır. Devlet Tiyatroları, her zaman olduğu gibi kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya ve toplumumuzun sanatla buluşmasına öncülük etmeye devam edecektir."

OYUN HÜDAPAR'IN HEDEFİNDE

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Evlilik Komedisi” adlı oyun geçen senenin son günlerinde Yenişehir Şehir Tiyatrosu önünde toplanan bir grup tarafından hedef alınmıştı. O süreçte oyunun hedef alınmasına HÜDAPAR öncülük etmişti. Oyunun Elazığ gösterimi için de HÜDAPAR hedef gösermeyi sürdürüyor. Bugün HÜDAPAR Kadın Kolları Başkanı Mehtap Göksu, açıklama yaparak oyunun kadını değersizleştirdiği, aile yapısını hedef aldığı iddiasıyla yasaklanmasını istemişti.