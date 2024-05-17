Elazığ Valiliği'nden Kobani Davası gerekçesiyle yasak kararı

Elazığ Valiliği, Kobani Davası kararlarının ardından Karakoçan'da 16 Mayıs saat 17.00'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar 4 gün boyunca gösteri, eylem ve yürüyüş yapılmasını yasakladı.

Karakoçan'da 4 gün süreyle tüm eylemler ve planlanan eylemlere katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilçe sınırına girişleri yasaklandı.

Elazığ Valiliği, dün Ankara'da görülen Kobani Davası'nın karar duruşmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Kobani Davası gerekçe gösterilerek Karakoçan'da 4 gün süreyle eylem, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında ayrıca, söz konusu planlanan eylemlere katılmak amacıyla kente geldiği tespit dilen şahısların girişine izin verilmeyeceği bilgisi de yer aldı.

Açıklamada ilgili kısım şöyle:

"Olayları -sözde- protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildiğinden; ilimiz Karakoçan ilçesinde açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer il ve ilçelerden Karakoçan ilçe sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) Karakoçan Mülki İdare Amirliği sınırları içerisinde, 16.05.2024 günü saat 17.00’dan 19.05.2024 günü saat 23.59’a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır."