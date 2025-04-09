Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu

ELAZIĞ’ın Palu ve Bingöl’ün Karlıova ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Elazığ’ın Palu ilçesinde güneşli hava, yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeni ile bazı meyve ağaçları ve ekinler zarar gördü, çevre kısa sürede beyaza büründü. Kısa süre etkili olan dolu, yerini güneşli havaya bıraktı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları, ekinler ile ilçe merkezindeki bazı araçların tavanları zarar gördü. (DHA)

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA-Bülent TEMİZ/ELAZIĞ-BİNGÖL,(DHA)