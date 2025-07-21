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Elazığ zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 13:51
  • Giriş: 21.07.2025 13:51
  • Güncelleme: 21.07.2025 13:51
Kaynak: İHA
Elazığ zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’ın Maden ilçesinde yavaşlayan otobüse otomobil, otomobile de hafif ticari araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Maden ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavaşlayan bir otobüse otomobil çarptı. Ardından arkadan gelen hafif ticari araç da otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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