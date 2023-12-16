Elazığda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 10 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan E.K.’nın Elazığda olduğu bilgisine ulaşıldı.

Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.