Elazığ’da 11 yaşındaki otizmli Veysel’den 6 gündür haber yok: Arama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da kaybolan otizmli Veysel Bilen’i (11) arama çalışmaları 6’ncı gününde de sürüyor. Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, “Şu ana kadar herhangi bir bize rastlayamadık. Elazığ halkından da tabii ki duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an onlara da ihtiyacımız var” dedi.

Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

’40 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI’

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, “Arama kurtarma faaliyetlerini gece gündüz devam ettiriyoruz. Ama şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlayamadık. Dün itibariyle yaklaşık 250 kişilik bir ekiple çalışmaya başlamıştık. Büyük bir geniş alanı taradık. Yaklaşık 40 kilometrelik bir alan tarandı. Bugün itibariyle biraz daha alanımızı daralttık. Dün evin çevresindeki mahallelere girmiştik. Bugün Aksaray Bölgesi dediğimiz Kırkpınar mevkisinden başlayıp Altınçevre Köyü yoluna doğru daha doğrusu evine doğru biraz daha yoğunlaşacağız. Jandarma polis, Milli Eğitim AKUB, Karayolları, belediye ekipleri ve AFAD gönüllülerimizle arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Havadan da termal dron desteğiyle görüntülerimizi almaktayız” dedi.

‘ELAZIĞ HALKINDAN DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ’

Mahalle muhtarlarına da Veysel’in bilgilerinin gönderildiğini belirten Polat, “Özellikle ihbarlara yönelik bir sonuç elde edebildiğimiz zaman dronlarımızı kaldırıyoruz. Aynı zamanda askeri İHA destekli arama yapıyor ve fotoğrafları ve bilgisayardan çözümünü yüksek olarak bize gönderiyor. Şu ana kadar herhangi bir bize rastlayamadık. Elazığ halkından da tabii ki duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an onlara da ihtiyacımız var. Bir de muhtarlarla ilgili bir iletişim kanalı kurduk. Bütün muhtarlarımıza çocuğumuzun resmini, ismini ve bilgilerini gönderdik. Bu konuda Elazığ'ımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin duasına, bilgisine ihtiyacımız var. Dün dediğimiz gibi Veysel çocuğumuzun suyu sevdiğini, ailesi öyle bir belirti söylemişti kendisi. Biz bu arada tabii bu mevkilerdeki kuyularda, göletlerde büyük bir özenle, itinayla çalışma devam ediyoruz” diye konuştu.