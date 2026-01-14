Giriş / Abone Ol
Elazığ’da 113 köy yolu kardan kapandı

Ajans Haberleri
  • 14.01.2026 12:24
Kaynak: DHA
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 4, ilçelerden Ağın’da 6, Baskil’de 20, Maden’de 16, Karakoçan’da 11, Keban’da 16, Kovancılar’da 8, Palu’da 11 ve Sivrice’de 21 olmak üzere toplamda 113 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personeller çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

