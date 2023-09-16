Elazığ’da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
Elazığ'da ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari Ü.D., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan hakkında 12,5 yıl hapis cezası bulunan Ü.D.’nin saklandığı yeri belirledi.
Ekipler, düzenlenen operasyonla Ü.D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.