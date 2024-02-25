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Elazığ’da 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 25.02.2024 13:06
  • Giriş: 25.02.2024 13:06
  • Güncelleme: 25.02.2024 13:06
Kaynak: İHA
Elazığ’da 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.G.’nin kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin işyerinde arama yapıldı.

Arama sonucunda 150 kilogram sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi. 

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. 

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