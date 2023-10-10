Elazığ’da 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Elazığ’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 1 Ekim'de Yedieminden meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının faili olan 7 adet suç kaydı bulunan R.A. ile 6 Ekimde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde meydana gelen telefon hırsızlığı olayının faili olan 8 adet suç kaydı bulunan M.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devriye ekiplerince devam eden çalışmalarda 8 Ekimde Hozat Garajı civarında havaya silah sıktığı çarşı mahalle bekçi ekipleri tarafından görülen F.T. isimli şahıs, olayda kullandığı tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Şahıs adli işlemler yapılmak üzere ilgili birime teslim edildi.