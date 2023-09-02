Elazığ’da 2 kişinin öldüğü ambulans cinayetinde 2 tutuklanma

Elazığ’da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay dün, Elazığ merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada, saldırganlardan biri ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde şüpheli O.Ş. ve M.E.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.