Elazığ’da 23 dönüm buğday, yanarak kül oldu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönün buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.

Yangının çıkışlar ilgili inceleme sürüyor.