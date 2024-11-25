Elazığ’da 230 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230’u ulaşıma kapandı. Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece altında seyredeceği belirtiliyor.
Kaynak: İHA
Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu kapandı.
Kentte dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230’u ulaşıma kapandı.
İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise uyarı yaparak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece altında seyredeceğini bildirdi.
Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kentte, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava şartlarına uygun tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulundu.