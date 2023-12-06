Elazığ’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı
Kaynak: İHA
Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın yapılan araç ve ikamet aramasında 5 parça halinde toplam bir kilo 458 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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