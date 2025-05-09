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Elazığ’da 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 10:45
  • Giriş: 09.05.2025 10:45
  • Güncelleme: 09.05.2025 10:45
Kaynak: İHA
Elazığ’da 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi

Elazığ’da 2’si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2’si çocuk 4 kişi içtikleri sütlü kahveden zehirlendi. Mideleri bulanan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zehirlenen vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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