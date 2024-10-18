Elazığ’da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Koruk ve Dambüyük köylerinde 17 adreste eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 8 bin 740 litre kaçak şarap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca, 260 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.