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Elazığ’da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 bin 740 litre kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:56
  • Giriş: 18.10.2024 22:56
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:56
Kaynak: İHA
Elazığ’da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Koruk ve Dambüyük köylerinde 17 adreste eş zamanlı yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 8 bin 740 litre kaçak şarap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca, 260 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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