Elazığ’da aç kalan kurtlar köye indi

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası Baskil ilçesinde bir köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyüne indi. Köyün girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kurtlar, köyün girişinde yiyecek ararken görüntülendi. Kurt sürüsü, köy girişinde gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.