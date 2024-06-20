Elazığ’da AKP’liler darp iddiasıyla karakolluk oldu

Haber Merkezi

Elazığ’ın Keban ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak’ın çocukları E. Toprak ve E. Toprak’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. AKP’li Turan, darp raporu alarak AKP’li Toprak’ın çocukları ve beş kişiden şikâyetçi oldu.

Anka’da yer alan habere göre daha önce de Keban Barajı’na güvenlik görevlisi alımı nedeniyle AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ile AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan’ın babası Yunus Turan arasında yaşanan kavga sonrasında AKP’liler karakolluk olmuş, parti yöneticilerinin araya girmesiyle taraflar şikâyetlerinden vazgeçmişti.

AKP Elazığ İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından “Keban İlçemizde vukuu bulan ve bazı teşkilat mensuplarımızın da dahil olduğu asayiş olayı ile ilgili olarak adli ve idari süreç devam etmektedir. Hadisenin partimiz iç tüzüğü yönünden incelenmesi amacıyla İl Teşkilat Başkanımız ve Keban İlçemizden Sorumlu Koordinatör İl Başkan Yardımcımıza gerekli görevlendirme yapılmış olup süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.