Elazığ’da amatör maçta hakemlere tekme tokatlı saldırı

Elazığ’da amatör maçta hakemlere tekme tokatlı saldırı

Tekin YALÇINKAYA / ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ 1’inci Amatör Küme’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesinde Yol Spor ile Kovancılar Spor’un karşı karşıya geldiği maçın uzatma dakikalarında yenilen gol sonrası Kovancılar Spor oyuncuları hakeme saldırdı.

Elazığ 1’inci Amatör Lig Play-Off Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında Yol Spor ile Kovancılar Spor karşı karşıya geldi. Mücadele Yol Spor’un 4-1 üstünlüğüyle sürerken, maçın uzatma dakikalarında Kovancılar Spor’un gol yemesinin ardından kaleci hakeme tepki gösterdi. Ardından Kovancılar Spor’da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler; hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulundu.

Hakemler tekme ve yumrukların hedefi olurken, polisin araya girmesiyle saldırı sonlandırıldı. Saha dışına da taşan olaylarda tesislerin soyunma odalarının kapı ve pencerelerine de zarar verildi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cep telefonu görüntüsü

-Hakeme saldırma anı

-Polislerin müdahale anı

-Genel ve detay görüntüler