Elazığ’da araç takla attı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.