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Elazığ’da aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 12:28
  • Giriş: 18.05.2025 12:28
  • Güncelleme: 18.05.2025 12:28
Kaynak: İHA
Elazığ’da aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Elazığ’da bir aracın motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yıldızbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binmek isteyen bir vatandaş, kaputun altında kedi sesini geldiğini fark etti. Kendi çabalarıyla sıkışan kediyi çıkarmak isteyen vatandaş, başarısız olunca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında sıkışan kediyi kurtardı.

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