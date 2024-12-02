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Elazığ’da araçlar ve ağaçlar buz tuttu

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Elazığ’da hava sıcaklığının gece saatlerinde eksilere düşmesi nedeniyle araçların camları buz tutarken, ağaçlar ise buz ile kaplandı.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 12:36
  • Giriş: 02.12.2024 12:36
  • Güncelleme: 02.12.2024 12:37
Kaynak: İHA
Elazığ’da araçlar ve ağaçlar buz tuttu


Elazığ’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde hava sıcaklığı eksilere kadar düştü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tutarken, ağaçlar ise buz tuttu. Birçok vatandaş ise araçlarının camlarını branda ile kapatarak korumaya çalıştı.

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