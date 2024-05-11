Elazığ’da arazi kavgası: 3 yaralı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Alangören köyü Güllüce mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada her iki aileden toplamda 3 kişi yaralandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.