Elazığ’da baca yangını

Elazığ’da 4 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Hamid Güler Sokak’taki 4 katlı bir binanın baca kısmında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı binanın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.