Elazığ’da balıkçılar kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

ELAZIĞ’ın Ağın ilçesinde balık tutmaya giden iki vatandaş, kayalıkların arasında sıkışan keçiyi kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay, Keban Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Balık avlamak için bölgeye giden Yakup Turan ve Latif Durmuş, oltalarını attıkları sırada kayalıklardan ses geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne yöneldiklerinde, bir keçinin dar alanda mahsur kaldığını gördüler. Turan ve Durmuş’un çabalarıyla bulunduğu yerden çıkarılan keçi, yeniden doğaya bırakıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)