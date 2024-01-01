Elazığ’da başı duvara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ’da başını bahçe duvarına sıkıştıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.



Edilen bilgilere göre, Doğukent Mahallesi’nde köpek başını bir evin bahçe duvarına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların sıkıştığı yerden çıkartamadığı hayvan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, duruma müdahale ederek köpeği kurtardı. Hayvan tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.