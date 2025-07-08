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Elazığ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.07.2025 11:42
  • Giriş: 08.07.2025 11:42
  • Güncelleme: 08.07.2025 11:42
Kaynak: İHA
Elazığ’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

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