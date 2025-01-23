Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi evlerinde ölü bulundu

Elazığ’da bir günde 4’ü kadın 5 kişi, çeşitli hastalıklar nedeni ile evlerinde ölü bulundu.

Olaylar, sabah saatlerinde Elazığ merkez Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde meydana geldi.

Yakınları, farklı adreslerde ikamet eden N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir erkekten haber alamadı.

İhbar üzerinde evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ İÇİN DOĞAL ÖLÜM TESPİTİ

Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.’nin atak nedeni ile diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.