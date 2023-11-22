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Elazığ’da çay ocağına silahlı saldırı: 3 yaralı

Elazığ’da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 23:17
  • Giriş: 22.11.2023 23:17
  • Güncelleme: 22.11.2023 23:18
Kaynak: İHA
Elazığ’da çay ocağına silahlı saldırı: 3 yaralı


Olay, Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar isabet eden M.A., R.Ç. ve A.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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