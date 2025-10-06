Elazığ’da çıkan örtü yangını söndürüldü

ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karakoçan ilçesi Kavalcık köyünde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangını, öğleden sonra yeniden çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),(DHA)