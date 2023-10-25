Elazığ’da cip aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.