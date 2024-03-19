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Elazığ’da dağ keçileri görüldü

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 10:20
  • Giriş: 19.03.2024 10:20
  • Güncelleme: 19.03.2024 10:20
Kaynak: İHA
Elazığ’da dağ keçileri görüldü

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi Altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünde görüldü.

Boş arazide yemlenen dağ keçisi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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