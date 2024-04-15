Elazığ’da dağ keçileri görüldü

Elazığ’ın Yedigözü köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Elazığ merkeze bağlı Yedigözü köyü yolunda görüldü. Köy yolundan karşıya geçen keçi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.