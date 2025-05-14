Elazığ’da düdüklü tencere yangını, ekipleri harekete geçirdi

Elazığ’da bir evin mutfağında yanan düdüklü tencere itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, tencereden çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Şair Hayri Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, düdüklü tencereyi ocağa bırakarak diğer odaya geçti. Bir süre sonra koku alan ev sahibi mutfağa gittiğinde düdüklü tencerenin yandığını fark ederek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düdüklü tencereden çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.