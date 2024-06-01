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Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

Elazığ’da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 01.06.2024 23:52
  • Giriş: 01.06.2024 23:52
  • Güncelleme: 01.06.2024 23:55
Kaynak: İHA
Elazığ’da düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Elazığ’da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bosna Hersek Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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