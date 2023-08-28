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Elazığ’da düşen yıldırım otluk alanları yaktı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 21:48
  • Giriş: 28.08.2023 21:48
  • Güncelleme: 28.08.2023 21:49
Kaynak: İHA
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Elazığ’da düşen yıldırım otluk alanları yaktı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle otluk alanlar alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Ağın ilçesine bağlı Demirçarık ve Yenipayam köylerinde meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu Demirçalık ve Yenipayam köylerinde otluk alanda yangın çıktı. İki köyde de çıkan yangın, Keban ilçesinden gelen destek itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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