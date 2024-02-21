Elazığ’da ele geçirilen 3 kilo uyuşturucuya gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 kilo skunk ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, M.E.G.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 3 kilo skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.G.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.