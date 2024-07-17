Elazığ’da elektrik akımına kapılan 'çocuk işçi' öldü

Elazığ'da Güney Çevre Yolu altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Mehmet Emin Doğan isimli 'çocuk işçi' kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ’da bir inşaatın şantiyesinde elektrik akımına kapılan 'çocuk işçi' hayatını kaybetti.

Olay, Güney Çevre Yolu altında bulunan bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Emin Doğan, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören diğer işçiler, elektriği keserek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsisi yapılan Doğan'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.