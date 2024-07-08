Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüldü

Elazığ’ın Palu ilçesinde bal kovanları arasında dev etçil çekirge görüntülendi.

Elazığ’ın Palu ilçesinde bal kovanlarına bakmaya giden Mehmet Şekerci, kovanlarda dev bir çekirge olduğunu fark etti.

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.