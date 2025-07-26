Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesinde bulunan tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.