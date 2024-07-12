Elazığ’da evde görülen akrep paniğe neden oldu

Elazığ’da bir ailenin evine akrep girdi. Balkonda fark edilen akrep korkuya neden olurken, aile tarafından kutuya bırakılan hayvan evden uzaklaştırıldı.

Olay Çatalçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda akrebi gören ev sahipleri paniğe kapıldı. Nereden geldiğini bilmedikleri akrebi görüntüleyen ev sakinleri, daha sonra hayvanı kutuya bırakarak evden uzaklaştırdı. İlk defa evlerinde akrep gördüklerini ifade eden ev sakinleri, tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.