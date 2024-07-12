Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da evde görülen akrep paniğe neden oldu

Ajans Haberleri
  • 12.07.2024 12:14
  • Giriş: 12.07.2024 12:14
  • Güncelleme: 12.07.2024 12:14
Kaynak: İHA
Elazığ’da evde görülen akrep paniğe neden oldu

Elazığ’da bir ailenin evine akrep girdi. Balkonda fark edilen akrep korkuya neden olurken, aile tarafından kutuya bırakılan hayvan evden uzaklaştırıldı.

Olay Çatalçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda akrebi gören ev sahipleri paniğe kapıldı. Nereden geldiğini bilmedikleri akrebi görüntüleyen ev sakinleri, daha sonra hayvanı kutuya bırakarak evden uzaklaştırdı. İlk defa evlerinde akrep gördüklerini ifade eden ev sakinleri, tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

BirGün'e Abone Ol