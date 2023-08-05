Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan 23 ADM 377 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Bir süre sürüklenen araç daha sonra kavşağa çarpıp ters döndü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden vatandaş da cenaze arabasıyla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.