Elazığ’da fırtına evin çatısını uçurdu

Elazığ’da etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da, fırtına ve yağış etkili oldu. Akşamüstü kent genelinde yağmurlar birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı Arıcak ilçesine bağlı Küplüce köyünde bir evin çatısı uçtu. Olayda, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, merkeze bağlı Şeyhhacı köyünde çekin görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.