Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Elazığ’da düzenlenen ‘Cemre Operasyonu’ çerçevesinde ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçunu işledikleri belirlenen 5 kişi yakalandı.
Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE Operasyonu düzenlendi.
Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, işletme yetkilisi 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılardan 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.