Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırı

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi.

Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAŞHEKİM ARTAŞ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, pompalı tüfekle saldırıda yaralanan gazeteci Mehmet Nafiz Koca’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca’nın bilincinin açık, hayati tehlikesinin de bulunmadığını belirten Prof. Dr. Artaş, “Sayın Nafiz Koca, şehrimizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Kendisi bir silahlı saldırıya uğramış durumda. Sağ bacağında, dize yakın bölgesinde ateşli silah yaralanması mevcut. 112 ekipleri tarafından acil servise getirildi. İlk muayene ve çekilen filmler sonucunda herhangi bir kemik kırığı ya da damar zedelenmesi bulunmadığı tespit edildi. Ancak yaralanan bölgede açık bir yara mevcut. Bu nedenle ameliyathaneye alınarak yara bölgesinin temizliği ve kapatılması işlemleri yapılacak. Durumu gayet iyi, kısa süre içerisinde servise alınacak” dedi.

SÖZCÜ GAZETESİ MUHABİRİ DE YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kentte 2 Ekim 2025'te Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş, yumruklu saldırıya uğramıştı.

Demirdaş, Elazığ Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısını takip ettikten sonra belediye çıkışında kimliği henüz tespit edilemeyen 3 kişinin yumruklu saldırına uğramıştı.