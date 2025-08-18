Elazığ’da göle giren genç suda kayboldu

Elazığ’ın Ağın ilçesinde A.A., serinlemek için girdiği suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.



Olay, Ağın ilçesine bağlı Taşpınar Köyü marina mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki A.A., serinlemek için Keban Baraj Gölüne girdi. Genç bir süre sonra suda kaybolurken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şahsın bulunması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.